Итоги-2017: читатели назвали светскую даму года (2)
Woman | 5 января 2018 года, 17:54
С серьезным отрывом от конкурентов на первом месте, по мнению читателей, должна быть стилист Влада Волкович
Второе место — у совладелицы пиар-агенства Ирены Дроздовой
Третье досталось обаятельной телеведущей Майе Силовой
Четвертое — хозяйке бутика Иеве Адамс
Пятое читатели приберегли для бизнес-леди Неллы Ушаковой
леди широко известные в узких кругах. а Силова что то уж очень похожа на вайкуле, понатянут себе морды.губы.щеки и все на одну морду похожи что местные леди что российские
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Да... назвали светскую даму года, в принципе кому и корова светская дама.
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