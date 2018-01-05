Итоги-2017: читатели назвали светскую даму года (2)

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Woman | 5 января 2018 года, 17:54

С серьезным отрывом от конкурентов на первом месте, по мнению читателей, должна быть стилист Влада Волкович

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Второе место — у совладелицы пиар-агенства Ирены Дроздовой

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Третье досталось обаятельной телеведущей Майе Силовой

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Четвертое — хозяйке бутика Иеве Адамс

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Пятое читатели приберегли для бизнес-леди Неллы Ушаковой

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Комментарии 2
да уж1 час назад
леди широко известные в узких кругах. а Силова что то уж очень похожа на вайкуле, понатянут себе морды.губы.щеки и все на одну морду похожи что местные леди что российские
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А есть ли светская жизнь в лр?36 минут назад
Да... назвали светскую даму года, в принципе кому и корова светская дама.
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