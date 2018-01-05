Woman |

С серьезным отрывом от конкурентов на первом месте, по мнению читателей, должна быть стилист Влада Волкович

Второе место — у совладелицы пиар-агенства Ирены Дроздовой

Третье досталось обаятельной телеведущей Майе Силовой

Четвертое — хозяйке бутика Иеве Адамс

Пятое читатели приберегли для бизнес-леди Неллы Ушаковой