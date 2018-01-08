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Эдгар Ромирез, Пенелопа Крус, Рики Мартин и Даррен Крис

В Беверли-Хиллз прошла ежегодная церемония награждения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. В 2018 году из-за домогательств в Голливуде известные актрисы организовали «тихий» протест и намеренно оделись во все черное. Так же поступили и некоторые актеры.

Кейт Хадсон и Аарон Тэйлор Джонсон

Инициатива стала частью крупного движения Times Up по борьбе с харассментом, о котором 1 января объявили несколько голливудских актрис. Идею раскритиковала Роуз Макгоуэн, которая одной из первых обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах. Актриса назвала основной проблемой именно то, что протест проходит в тихом формате, и заявила, что это «не вызовет никаких реальных изменений». Позже Макгоуэн удалила твиты с критикой движения.

Анджелина Джоли и Пакс Джоли-Питт

Чёрный цвет является одним из самых популярных на красной дорожке «Золотого глобуса» уже многие годы, поэтому трудно определить, кто из знаменитостей оделся в чёрное для поддержки борьбы с домогательствами, а кто — просто так. Обычно костюмы утверждаются за несколько месяцев до церемонии. Однако некоторые актрисы заранее объявили об участии в протесте в своих соцсетях, в том числе Эмма Стоун, Джессика Честейн, Мэрил Стрип, Риз Уизерспун, Бри Ларсон, Рашида Джонс и Тесса Томпсон.

Элизабет Мосс

Самира Уайли

Кейт Бекинсеил

Натали Портман и Рон Ховард

Источник: TJournal