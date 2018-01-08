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Новый год начался для Аллы Пугачевой со скандала: певицу обвинили в плагиате! Поэт Александр Вулых нашел, что новая песня Примадонны «Я летала» очень похожа на хит, записанный им вместе с Игорем Сарухановым под названием «Непридуманная любовь».

Пугачева сразу же связалась с поэтом и призналась, что не слышала этой песни ранее. Тогда Александр, который поспешил публично обвинить артистку в плагиате, удалил свое обвинение в ее адрес из соцсетей.

Теперь же в конфликт вмешался и Олег Влади, автор композиции Пугачевой. «Она здесь вообще ни при чем. Речь идет об авторской части, к которой исполнитель в принципе отношения не имеет. Поэтому претензии предъявлять певице, на мой взгляд, некрасиво и непрофессионально. Могу сказать как на духу, что песню Игоря Саруханова „Придуманная любовь“, о которой идет речь, я впервые услышал 1 января 2018 года, когда собственно вся эта история и началась. Если нужно, готов это подтвердить на любых полиграфах и детекторах. Для меня это „открытие“ было, как гром среди ясного неба», — поделился он.

Сам Вулых тоже попросил публику забыть о скандале: «Друзья, я, конечно, не Далай-лама и не Кофи Аннан, но я тоже против каких-либо военных действий в мирной жизни. К чему я клоню — нетрудно догадаться. Любой конфликт можно решить мирным путем, если у людей есть разум и добрая воля. Я считаю всех участников невероятно курьезного новогоднего конфликта с песней Аллы Пугачевой разумными и порядочными людьми. В нашей жизни могут происходить странные совпадения, но в данном случае я не вижу злого умысла. Так получилось. Совпали запевы двух разных песен буквально нота в ноту. Все в шоке от этой ситуации! Такого не бывает, но это произошло!».

Источник: COSMOPOLITAN