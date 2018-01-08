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Брэт Питт активно участвовал в торгах на ежегодном благотворительном аукционе Шона Пенна — он хотел заполучить право посмотреть один из эпизодов «Игры престолов» вместе с Эмилией Кларк, но его лот ушел к другому участнику аукциона, пишет Variety.

Стартовая цена на лот составила 20 тысяч долларов. Брэд Питт сначала предложил 80 тысяч долларов, но потом сам же поднял ставку до 90 тысяч. Между тем один из сидящих в зале внезапно крикнул «А Король Севера здесь?» — ровно в этот момент Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу, удалился в уборную. Когда «Король Севера» вернулся, лот стал еще более весомым и уже предполагал просмотр сериала не только с Эмилией Кларк, но и с Харрингтоном.

Но актеру не суждено было провести вечер в компании Дейенерис Таргариен и Джона Сноу — в конце концов его ставку перебил неизвестный участник аукциона, который предложил 160 тысяч долларов.

На благотворительном вечере также присутствовали Лена Данэм, Арнольд Шварценеггер, Конни Бриттон, Патриция Аркетт и Леонардо Ди Каприо, который был удостоен почетной наградой за свою деятельность по борьбе с изменением климата.

Аукцион Sean Penn & Friends Help Haiti Home Gala проходит в шестой раз. Собранные средства отправляются на счет организации J/P Haitian Relief Organization, которая занимается помощью населению острова Гаити, пострадавшему после землетрясения в 2010 году.

Источник: Esquire