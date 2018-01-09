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Хью Грант приготовил поклонникам сюрприз: на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Золотой глобус» актер объявил, что вновь станет отцом!

Вместе с возлюбленной Анной Эберштейн он ждет третьего совместного ребенка. Округлившийся живот Анны не могла скрыть даже черная майка. Кажется, Хью и не планировал скрывать интересное положение своей избранницы: в этом году он не был номинирован на премию и поэтому легко мог пропустить церемонию, но не стал этого делать.

Напомним, для Хью Гранта этот ребенок станет уже пятым. В 2012 году Анна родила ему сына, а спустя три года — дочь. Кроме этого актер воспитывает двоих детей от бывшей возлюбленной Тинглан Хонг.

Источник: cosmopolitan