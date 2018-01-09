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46-летний Рики Мартин на днях посетил ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус". Артист появился на красной дорожке со своим женихом Джваном Йосефом, а также с удовольствием пообщался с журналистами на личные темы.

Певец Рики Мартин рассказал о своих девятилетних мальчиках-близнецах Валентино и Маттео, с которыми хорошо ладит его партнер.

Они невероятные. Они, возможно, сейчас смотрят эфир и видят меня. Люблю вас, Тино и Тео!

Публикация от Ricky (@ricky_martin) Янв 1, 2018 at 12:37 PST

Но на двух малышах певец не собирается останавливаться, шокировав поклонников заявлением:

Я хочу еще четыре пары близнецов. Да, мне бы очень хотелось иметь большую семью. Но в данный момент у меня много работы и плюс я готовлюсь к свадьбе. Мы хотим сначала покончить с этими делами, а уже потом будем готовиться к усыновлению детей.

Источник: ХОЧУ!