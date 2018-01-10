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Зимние каникулы принца Гарри и Меган Маркл, которые те после возвращения из Ниццы проводили в королевской резиденции в Сандрингеме вместе с остальными членами монаршей семьи, закончились. Пара вернулась к своим официальным обязанностям и совершила визит в Брикстон, район в южной части Лондона. Там влюбленные посетили местную радиостанцию Reprezent 107.3 FM, чтобы узнать о ее общественной деятельности, образовательных программах, предназначенных для подрастающего поколения, и многом другом.

На публике невеста принца Гарри появилась, как обычно, в элегантном комплекте, который СМИ уже разобрали по косточкам: бежевое пальто из верблюжьей шерсти от Smythe Brando, шарф Jigsaw в тон, черный свитер Marks and Spencer и черные брюки Burberry. На лице актрисы, конечно, сияла улыбка, которая стала еще шире после того, как Меган увидела и услышала, как тепло их с Гарри приветствует толпа, собравшаяся у радиостанции, — многие люди пришли к зданию с плакатами в поддержку влюбленных!

Правда, многие фанаты расстроились, что пара отказалась давать интервью, но на радиостанцию Меган и Гарри пришли, чтобы узнать о ее общественной работе, а не общаться с журналистами: уже много лет на Reprezent функционируют учебные программы, направленные на развитие музыкальных способностей молодых людей. Инициатором визита стал Гарри, которого заинтересовала эта работа с молодежью:

Гарри и Меган пришли к нам, потому что мы занимаемся работой, близкой их интересам: у нас очень много программ, тесно связанных с темой психического здоровья. Они очень ясно дали понять, что не будут давать никаких интервью, а намерены общаться с молодыми людьми, участвующими в наших программах,

— объяснил основатель и директор радиостанции Шейн Кэри.

Источник: spletnik