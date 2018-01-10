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Вера Мусаелян, вокалистка, автор слов и мелодий группы АлоэВера, на своей фейсбук-странице опубликовала отличный пост об искусстве спорить. Для всех любителей посидеть в социальных сетях и схлестнуться в неравном бою - советы знатока!

"Сегодня мы с вами начинаем курс #искусствоспора , где разучим базовые и универсальные способы всегда оставаться на коне, умело выражать свою точку зрения и выходить победителем из любых споров и дискуссий.

Если аргументы противника сильны и логичны, найдите у него орфографическую или пунктуационную ошибку. Постарайтесь! Вы сможете! Поздравляю, вы выбили его из седла. Если вы чувствуете, что ваши ресурсы на нуле и ваши собственные аргументы заканчиваются, скажите: "А почему Вы со мной на "ты"?" Отлично. Слив засчитан. Помните, что вам на помощь всегда могут прийти дети! Эти маленькие засранцы на время обезоружат любого оппонента. "А если это увидят дети?", " А что мы скажем детям?" "А как я объясню это ребенку?", "Вы этому и детей учить будете?". Если вам лень подыскивать подходящий к ситуации глагол, скажите просто " А как же дети?". Последующие комментаторы найдут способ, как развить этот ёмкий тезис. Менее очаровательный , чем "дети", но тоже очень эффективный в спорах - хирург. "А если бы хирург так относился к работе?", "А если бы хирург так мыслил?". Минус в том, что тут все-таки необходимо внедрить "хирурга" в какую-то сопоставимую с темой спора ситуацию. В отличие от "детей" сам по себе "А хирург" совершенно беспомощен. Как специалист в области эволюции и естествознания всегда можете поставить жирную точку словами "это неестественно". Алмаз нашего курса: "Мне вас искренне жаль." Ничего более. Сдержано. Ёмко. Обезоруживающе. Если вам слишком лень читать материал, вникать в суть происходящего и вообще у вас не так уж и много свободного времени, однако выразить свою принципиальную точку зрения необходимо, воспользуйтесь одним из самых успешных базовых комментариев: "Я от вас этого не ожидал(а)"

Ваш оппонент повержен, разбит и расстроен. Он сам перечитает свой материал, сам найдет то, чего именно вы от него не ожидали, сам начнет оправдываться. И вот тут вы его - конём!

Собственно конь: "Вот только не надо оправдываться!" А как известно, оправдания в нашей культуре спора считаются признанием собственного поражения и безоговорочной капитуляцией. Это победа! Тренируйте свой ум, эрудицию и оттачивайте мастерство в дискуссиях."