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В связи с выходом истории про убийство Джанни Версаче в «Американской истории преступлений», семья знаменитого кутюрье выразила критическое мнение по поводу данных, представленных там. Родственники модельера не давали согласия на создание фильма, содержание которого, по их утверждению, является всего лишь художественным вымыслом.

Сюжет нового сезона «Американской истории преступлений» должен представить историю убийства известного модельера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Семья покойного кутюрье выступила с неодобрительным высказыванием касательно телесериала, называя все, представленное в нем, фикцией.

фото: кадр из промо-фильма

Первый эпизод «Американской истории преступлений» будет показан каналом FX 17 января. Родственники семьи Версаче, у которых была возможность частичного ознакомления с сюжетной составляющей истории убийства Джанни Версаче, сетуют на то, что создатели не пригласили их поучаствовать в написании сценария, а также использовали фрагменты книги, не одобряемой ими.

У исполнительницы одной из главных ролей в сериале, Пенелопы Круз, в ноябре состоялся разговор с Донателлой Версаче. Актриса заверила дизайнера, что отнесется к своей роли со всей серьезностью и уважением. Тем не менее, Донателла и тогда была озабочена возможным показом неправдивых сведений, взятых из книги про свою семью.

Источник: Vlad Time