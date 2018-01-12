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На недавнем интервью король русской эстрады шокировал журналистов. В разговоре о взрослении Филипп Киркоров заявил, что осознанность и некоторая зрелость появляется в человеке только после первого сексуального опыта.

По мнению артиста, в 10 лет ребенок мало чем в его глазах отличается от новорожденного, а вот в 13 - уже другое дело, как раз время потери невинности:

"Для меня возраст до 10 лет – это как только родился. Потому что жизнь начинаешь понимать только после 13 лет, когда происходит первый сексуальный опыт".

Артист не стал уточнять, про свою ли личную жизнь он рассказывает, но добавил, что у всех это случается в разное время, и, видимо, к такому раннему сексуальному опыту Филипп относится вполне нормально. Также, в этом интервью певец рассказал, что считает себя первым рэпером в России, упоминая при этом песню "Зайка моя".

Заговорив о личной жизни, певец вспомнил и бывшую жену. Артист признался, что Алла Борисовна делала ему шарлипупу – особое блюдо, которое состоит из всего, что есть в холодильнике. Певец до сих не может забыть этот ланч, и в обед в свою кастрюлю кидает все ингредиенты, присутствующие в доме:

"Ланч – это все! Все, что удобоваримо, все,что в кастрюльку можно запихнуть! Я ланчую и не ужинаю!".

Источник: piter.tv