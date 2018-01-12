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В минувшую субботу супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса оказалась в центре скандала. Женщину вместе с детьми сняли с рейса самолета, следовавшего из Москвы в Алма-Ату, за «деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». По словам представителей авиакомпании, Алиса пыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, хотя та сидела в экономе, а за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремень безопасности у себя и ребенка. В рапорте членов экипажа воздушного суда отмечается, что Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на окружающих.

В пятницу компания «Аэрофлот» выпустила официальное заявление, в котором прояснила свое отношение к сложившейся ситуации. В нем сообщается, что представители авиакомпании собираются судиться с Алисой Аршавиной, требуя у нее компенсацию за расходы, понесенные в результате задержки рейса.

«Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Кроме того, «Аэрофлот» понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать», – передают сотрудники компании.

В пресс-службе подчеркнули, что экипаж воздушного судна действовал в соответствии с инструкцией, а решение командира о снятии Алисы Аршавиной с рейса признано правомерным.

«Авиакомпания намерена жестко пресекать любые попытки нарушения правил поведения на борту. Деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах «Аэрофлота» вне зависимости от их социального статуса», – передается на сайте компании.

Там также напомнили, что с июня 2018 года начнут действовать изменения в Воздушном кодексе Российской Федерации. Авиакомпании получат возможность создавать черные списки пассажиров. Лицам, которые попали в них, будут отказывать в перевозке.

В свою очередь, Алиса Аршавина не считает свое поведение на борту самолета деструктивным. Женщина выступила с обвинениями в адрес бортпроводника, который не дал ей поменять подгузник младшему ребенку. По словам Алисы, действия члена экипажа воздушного судна были совершенно необоснованными. Аршавина охарактеризовала их как «полный беспредел». В ходе беседы с журналистами женщина подчеркнула, что добьется увольнения стюардессы. С этой целью Алиса написала на нее заявление.

Поступок Аршавиной спровоцировал бурные общественные обсуждения. У женщины нашлись как защитники, так и ярые критики. К числу последних примкнул известный ведущий Александр Невзоров. В одном из недавних интервью он назвал Алису Аршавину «гламурным быдлом».

Источник: StarHit

фото: Instagram