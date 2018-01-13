Бузова отдыхает на яхте в компании Батрутдинова, подогревая слухи о романе (4)

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Woman | 13 января 2018 года, 14:29

фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Пока в Сети обсуждали новость о том, что экс-супруг Ольги Бузовой в скором времени станет отцом и женился, сама ведущая времени даром не теряла. Звезда российского ТВ также налаживает свою личную жизнь. Ольга Бузова отдыхает в Таиланде в компании завидного холостяка Тимура Батрутдинова.

Несколько часов назад молодые люди выложили в соцсети совместное видео. Резидент Comedy Club в присущей ему манере поспешил успокоить многочисленную армию поклонниц: "Дорогие друзья, девушки! Ну какая еще Ольга Бузова? Что за слухи? Мы просто сфотографировались. Меня с этой девушкой вообще ничего не связывает".

Подготовленную заранее речь внезапно прерывает Бузова с просьбой намазать спинку маслом.

Напомним, на съемках новогоднего выпуска Comedy club Бузова и Батрутдинов спровоцировали слухи о романе.

Источник: Хочу!

Комментарии 4
raven2 часа назад
Осталось ей мозги растерянные в Избушке-2 купить.Но боюсь на это никаких спонсоров и гонораров не хватит.
1
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yeah2 часа назад
sexy
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майкл2 часа назад
ну фигура у нее зачетная!
5
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