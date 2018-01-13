Woman |

фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Пока в Сети обсуждали новость о том, что экс-супруг Ольги Бузовой в скором времени станет отцом и женился, сама ведущая времени даром не теряла. Звезда российского ТВ также налаживает свою личную жизнь. Ольга Бузова отдыхает в Таиланде в компании завидного холостяка Тимура Батрутдинова.

Несколько часов назад молодые люди выложили в соцсети совместное видео. Резидент Comedy Club в присущей ему манере поспешил успокоить многочисленную армию поклонниц: "Дорогие друзья, девушки! Ну какая еще Ольга Бузова? Что за слухи? Мы просто сфотографировались. Меня с этой девушкой вообще ничего не связывает".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 12, 2018 at 9:20 PST

Подготовленную заранее речь внезапно прерывает Бузова с просьбой намазать спинку маслом.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 12, 2018 at 8:25 PST

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 12, 2018 at 1:16 PST

Напомним, на съемках новогоднего выпуска Comedy club Бузова и Батрутдинов спровоцировали слухи о романе.

Источник: Хочу!