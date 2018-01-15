Назван лучший актер Голливуда всех времен (2)
Woman | 15 января 2018 года, 08:34
Известного голливудского актера Тома Хэнкса признали лучшим актером всех времен. В голосовании от Ranker приняли участие более 1,1 млн пользователей.
Том Хэнкс получил более 22 тыс. голосов киноманов и оказался на первом месте в рейтинге.
Второе место заняла американская актриса Бетт Дэвис. Замкнул тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо.
Кроме того, в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хепберн, Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.
Источник: rusjev.net
В лучшем случае можно сравнивать вклад актера (с большими оговорками) в национальную и мировую культуру.
По этому параметру это конечно-же в из Голливудских актёров пожалуй наибольший вклад в кинематограф внёс Чарли Чаплин, хоть он приехал из Англии, а не родился в Америке.
С другой стороны и сам Голливуд приехал из еврейских местечек Российской Империи.