Woman |

Известного голливудского актера Тома Хэнкса признали лучшим актером всех времен. В голосовании от Ranker приняли участие более 1,1 млн пользователей.

Том Хэнкс получил более 22 тыс. голосов киноманов и оказался на первом месте в рейтинге.

Второе место заняла американская актриса Бетт Дэвис. Замкнул тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо.

Кроме того, в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хепберн, Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

Источник: rusjev.net