Ирина Дубцова попросила поклонников обсуждать ее грудь, а не сына
Woman | 15 января 2018 года, 09:19
35-летняя Ирина Дубцова решила ответить сразу всем сетевым недоброжелателям, которые высказываются о ее сыне Артеме в негативном ключе.
Обычно Дубцова старается не обращать внимания на негативные комментарии фолловеров, но на днях певица все-таки не выдержала. Она опубликовала в микроблоге собственное откровенное фото и высказалась весьма эмоционально.
«Давайте обсуждать / осуждать грудь, а не моего сына / его прическу / и мои доходы с расходами», — заявила Ирина.
Большинство подписчиков Дубцовой тут же поспешили заверить ее, что и мама, и ее сын выглядят отлично, и поддержали звезду.
Источник: passion.ru