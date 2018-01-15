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35-летняя Ирина Дубцова решила ответить сразу всем сетевым недоброжелателям, которые высказываются о ее сыне Артеме в негативном ключе.

Обычно Дубцова старается не обращать внимания на негативные комментарии фолловеров, но на днях певица все-таки не выдержала. Она опубликовала в микроблоге собственное откровенное фото и высказалась весьма эмоционально.

«Давайте обсуждать / осуждать грудь, а не моего сына / его прическу / и мои доходы с расходами», — заявила Ирина.

A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Jan 14, 2018 at 6:31am PST

A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Jan 11, 2018 at 11:28pm PST

Большинство подписчиков Дубцовой тут же поспешили заверить ее, что и мама, и ее сын выглядят отлично, и поддержали звезду.

A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Jan 13, 2018 at 11:15pm PST

Источник: passion.ru