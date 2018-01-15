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48-летняя Анжелика Варум и 49-летний Леонид Агутин — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. 15 января супруги отмечают 20-ю годовщину отношений. В честь этого события певец опубликовал в Instagram раритетный черно-белый снимок с супругой и посвятил ей нежное стихотворение.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Янв 14, 2018 at 6:40 PST

«Нам сегодня 20 лет! * * * Как это просто вслух произносить: «Мы 20 лет с тобою, дорогая." И как непросто верить, жить, любить. Ты это знаешь. Я это знаю.

Так, счастье разделяя на двоих, Парить, расправив крылья молодые, Легко. И даже складывая их, Лежать без сил, как будто мы немые.

Не страшно уносить с собою вдаль Единственный наш мир, неповторимый. Лишь только б радость в жизни и печаль Сопровождал бы образ твой любимый.

Поздравляю тебя, моя маленькая, удивительная, любимая Варум! И пусть всё продолжается!» — написал Агутин (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Янв 14, 2018 at 7:27 PST

Анжелика тоже поделилась фотографией с мужем и призналась, что ей приятно, когда Леонид называет ее «девочка моя». «Простите мне мою сентиментальность, но как же всё-таки приятно, в (без малого) пятьдесят, слышать в свой адрес обращение «Девочка моя». Мои ровесницы меня поймут))) У нас сегодня юбилей, 20 лет. Как поётся в одной песне «Это увлекательный был аттракцион…» Ни я, ни ты не знаем, что нас ждёт дальше… Но я точно знаю, что никто в этой жизни, кроме меня, не назовёт тебя «Мой мальчик». Люблю тебя», — написала трогательное послание мужу певица.

Анжелика и Леонид познакомились в 1997 году. Чувства между артистами разгорелись во время исполнения дуэтом песни «Королева». Однако пара не спешила жениться: лишь через два года после рождения дочери Лизы влюбленные сыграли свадьбу в Венеции. Тогда всем казалось, что в семье Агутина и Варум царит гармония, но это было не так. Певец любил проводить время с другими женщинами и часто злоупотреблял алкоголем. Но благодаря терпению Анжелики паре удалось сохранить семью. Уже много лет супруги не дают поводов для сплетен, Леонид и Анжелика часто публикуют в социальных сетях романтические фотографии и признания в любви.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Ноя 4, 2017 at 10:40 PDT

Источник: COSMOPOLITAN