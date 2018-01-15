В Лондоне скончалась солистка группы The Cranberries (2)
Солистка группы The Cranberries Долорес О"Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.
В выпущенном официальном заявлении говорится, что певица находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.
Ее публицист подтвердил ее смерть. «Члены семьи опустошены печальной новостью и просят не беспокоить их в это трудное время», — сказал он.
Полиция рассматривает смерть певицы, как необъянимую. Следствие продолжается, сообщает РИА Новости.
О'Риордан родилась в 1971 году пригороде Лимерика в Ирландии. В 1990 году присоединяется к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries. Также занималась сольной карьерой. С 2003 года она начала сольную карьеру, записала два альбома. О'Риордан также сыграла эпизодическую роль в фильме "Клик: с пультом по жизни", записала песню "Ave Maria" для саундтрека к кинокартине "Страсти Христовы".
Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у них родилось пятеро детей.
Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. По мнению музыкального критика Дениса Бояринова, именно голос О'Риордан во многом определил успех группы.
Irish and international singer Dolores O’Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old. The lead singer with the Irish band The Cranberries, was in London for a short recording session. No further details are available at this time. Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time.
Фото: i.scdn.co