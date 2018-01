Woman |

Солистка группы The Cranberries Долорес О"Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

В выпущенном официальном заявлении говорится, что певица находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ее публицист подтвердил ее смерть. «Члены семьи опустошены печальной новостью и просят не беспокоить их в это трудное время», — сказал он.

Полиция рассматривает смерть певицы, как необъянимую. Следствие продолжается, сообщает РИА Новости.

О'Риордан родилась в 1971 году пригороде Лимерика в Ирландии. В 1990 году присоединяется к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries. Также занималась сольной карьерой. С 2003 года она начала сольную карьеру, записала два альбома. О'Риордан также сыграла эпизодическую роль в фильме "Клик: с пультом по жизни", записала песню "Ave Maria" для саундтрека к кинокартине "Страсти Христовы".

Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у них родилось пятеро детей.

Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. По мнению музыкального критика Дениса Бояринова, именно голос О'Риордан во многом определил успех группы.

Фото: i.scdn.co