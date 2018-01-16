В сети обсуждают внушительную грудь солистки Serebro (1)
15 января Ольга Серябкина выложила в Instagram снимок с Катей Кищук, сделанный во время их совместного отдыха на Бали. На фотографии солистки группы Serebro позируют в купальниках, радостно улыбаясь друг другу.
«Каникулы в разгаре и love in the air, а вы что делаете?», — написала в посте одна из самых привлекательных российских звезд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Подписчики исполнительницы тут же принялись обсуждать ее формы. Многие отметили, что раньше у Ольги не было такой выдающейся груди, как сейчас, и раскритиковали кадр: «Зачем носить такой мелкий купальник что грудь вываливается», «Бюст стал особенно большим», «У Оли, конечно, была роскошная грудь, но сейчас будто на размер увеличилась!».
Ольга любит выкладывать провокационные фотографии с минимальным количеством одежды, подогревая к себе интерес поклонников.
Источник: woman.ru