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15 января Ольга Серябкина выложила в Instagram снимок с Катей Кищук, сделанный во время их совместного отдыха на Бали. На фотографии солистки группы Serebro позируют в купальниках, радостно улыбаясь друг другу.

«Каникулы в разгаре и love in the air, а вы что делаете?», — написала в посте одна из самых привлекательных российских звезд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Янв 13, 2018 at 4:05 PST

Подписчики исполнительницы тут же принялись обсуждать ее формы. Многие отметили, что раньше у Ольги не было такой выдающейся груди, как сейчас, и раскритиковали кадр: «Зачем носить такой мелкий купальник что грудь вываливается», «Бюст стал особенно большим», «У Оли, конечно, была роскошная грудь, но сейчас будто на размер увеличилась!».

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Янв 2, 2018 at 4:53 PST

Ольга любит выкладывать провокационные фотографии с минимальным количеством одежды, подогревая к себе интерес поклонников.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Янв 4, 2018 at 2:18 PST

Источник: woman.ru