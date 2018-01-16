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До недавнего времени Анна Курникова и Энрике Иглесиас никак не комментировали пополнение в семье, получившие широкую огласку в декабре прошлого года. Источники журналистов утверждали, что известная спортсменка подарила избраннику двойню — дочь Люси и сына Николаса. По слухам, радостное событие в жизни знаменитостей произошло в Майами. Поклонники звезд оставили большое количество комментариев в их социальных сетях, чтобы узнать правду из первых уст, однако те предпочитали хранить молчание. Лишь в середине января Курникова и Иглесиас прервали молчание и обратились к общественности. Сначала Энрике опубликовал в Инстаграме снимок прелестного малыша в полосатом комбинезоне. Фотография артиста произвела фурор в Интернете, а его многочисленные подписчики, в том числе Дженнифер Лопес, написали звезде большое количество теплых пожеланий.

My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

Спустя какое-то время избранница певца Анна Курникова тоже обновила свой микроблог. Спортсменка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с прелестным малышом, одетым в комбинезон серого цвета.

My Sunshine Публикация от Anna Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Поклонники звездной пары предположили, что Анна показала второго ребенка, и пожелали наследникам знаменитостей всего наилучшего. «Так мило», «Здоровья вашим деткам», «Пусть растут счастливыми», «Потрясающе», «Замечательно! Вы держите девочку, а Энрике — мальчика?», «Ух ты», — комментировали пользователи социальных сетей.

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас начали встречаться в 2001 году. Певец познакомился с белокурой теннисисткой во время съемок клипа на песню Escape. Между молодыми людьми завязался роман. В прессе регулярно появлялись слухи о том, что Энрике сделал предложение Анне, но пара никак не комментировали эти данные. Кроме того, журналисты неоднократно сообщали о якобы серьезных разногласиях между Иглесиасом и Курниковой, из-за которых те решили расстаться.

Напомним, ранее Mixnews сообщал о том, что российская теннисистка Анна Курникова родила от певца двойню. Она подарила избраннику девочку и мальчика.

Источник: starhit.ru