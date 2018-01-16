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Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями: суррогатная мать, к услугам которой прибегла семья, чтобы завести малыша, родила девочку весом в 3,375 кг. Имя ее пока не разглашается.

Напомним, Ким Кардашьян приняла решение не вынашивать ребенка самостоятельно из-за проблем со здоровьем. Поначалу девушка, которая стала суррогатной матерью для дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста, не знала о том, кто родители ребенка, которого она вынашивает. «Сначала она не знала, — рассказывала телезвезда изданию The Real. — Вообще-то это можно делать совершенно анонимно. Мы просто можете выбрать этот путь, и я просто думала, кто бы ни вынашивал моего ребенка, — вдруг она не фанат меня или моего мужа? Вдруг она не захочет носить моего ребенка? Я хотела дать этому человеку выбор и гордиться этим, а с другой стороны, я хотела общаться с ней».

К счастью, суррогатная мать третьей дочери пары Кардашьян-Уэст оказалась горячей фанаткой обоих: «Она была в восторге! Она была из тех людей, кто смотрит шоу, не такой суперфанат, который заставляет тебя чувствовать себя некомфортно, но она видела, как я борюсь и что я открыто об этом говорю».

В сентябре личность — но не имя — суррогатной матери ребенка Ким Кардашьян стала известна прессе. Ею оказалась чернокожая студентка американского колледжа — в возрасте за двадцать, замужем, двое детей. От нее требовалось вести абсолютно здоровый образ жизни, правильно питаться — Ким разработала диету, — не курить, не пить и не принимать наркотики, избегать горячих ванн, не окрашивать волосы и отказаться от сырой рыбы. Сообщалось, что женщина должна получить в общей сложности $68850. А вот на то, чтобы обеспечить безопасность суррогатной матери будущей малышки, Кардашьян и Уэст потратили $1,96 млн.

Она переехала в дом в пригороде Лос-Анджелеса, оснащенный современной системой безопасности, ее окружало шесть сменявших друг друга охранников, у нее был собственный водитель.

«Ким и Канье арендовали дом в часе езды от Лос-Анджелеса в непримечательном пригороде, где живут представители среднего класса, для своей суррогатной матери, — рассказывал источник газете The Sun. — То есть это последнее место, о котором вы бы подумали, если бы хотели найти суррогатную мать богатейшей семьи Голливуда».

На бейби-шауэр — традиционную для США вечеринку в честь приближающегося рождения малыша — Ким Кардашьян суррогатную мать ребенка не пригласила. Она представила ее семье днем ранее, но позвать ее на вечеринку не решилась, потому что не знала, как объяснить ее появление своим детям. Суррогатная мать малышки, в свою очередь, не разрешила паре присутствовать при родах. Несмотря на то, что Ким Кардашьян и Канье Уэст мечтали увидеть, как их третий ребенок появится на свет, суррогатной матери эта идея привлекательной не показалось. Родителям ничего не оставалось, как согласиться.

Ким Кардашьян стала матерью только в третьем замужестве. Первые два брака (с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом) оказались непродолжительными и далекими от традиционных представлений о гармоничном союзе.

Первый ребенок, дочь Норт, у звезды популярного реалити-шоу Ким Кардашьян и рэп-исполнителя Канье Уэста появился в 2013 году. Тогда Ким и Канье еще не были официально женаты — зарегистрировать свои отношения пара решила лишь спустя год после рождения дочери.

О том, с каким трудом Ким далась первая беременность, она даже писала в своем блоге.

Кардашьян страдала от преэклампсии — заболевания, из-за которого была большая угроза как для здоровья самой Ким, так и ее ребенка. В результате Норт родилась недоношенной, на шесть недель раньше положенного срока. А сами роды проходили с большими осложнениями. «Сразу после родов обычно выходит плацента. У меня не вышла. Моя плацента оставалась прикрепленной внутри матки. Врачу пришлось буквально засунуть в меня руку по локоть и оторвать плаценту вручную. Отвратительно и очень больно!» — писала телезвезда. По ее словам, после родов часть плаценты еще оставалась внутри, поэтому необходимо было делать операцию по удалению. Впрочем, и на этом сложности не закончились: предстояла операция по удалению рубцовой ткани, которая могла помешать забеременеть во второй раз.