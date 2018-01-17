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Наши читатели продолжают подводить итоги 2017 года. Но если определять светскую даму года было приятно, а выбирать лучшее культурное мероприятие - интересно, то с разводами все оказалось сложнее. В конце концов, читатели распределили расставания звезд от самого шумного к наименее значимому.

Итак, самый шумный развод по мнению читателей, был у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Сергей и Богдана Кондрашины поделили второе место

с Кети Топурией и Львом Гейхманом.

Третье место — у Надежды Михалковой и Резо Гигенеишвили.

И в последней строчке голосования - Холли Берри и Александр Грант.

Фото: people.com, syl.ru, ru.hellomagazine.com, spletnik.ru