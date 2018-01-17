Итоги-2017: читатели назвали расставание года
Woman | 17 января 2018 года, 09:30
Наши читатели продолжают подводить итоги 2017 года. Но если определять светскую даму года было приятно, а выбирать лучшее культурное мероприятие - интересно, то с разводами все оказалось сложнее. В конце концов, читатели распределили расставания звезд от самого шумного к наименее значимому.
Итак, самый шумный развод по мнению читателей, был у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.
Сергей и Богдана Кондрашины поделили второе место
с Кети Топурией и Львом Гейхманом.
Третье место — у Надежды Михалковой и Резо Гигенеишвили.
И в последней строчке голосования - Холли Берри и Александр Грант.
Фото: people.com, syl.ru, ru.hellomagazine.com, spletnik.ru