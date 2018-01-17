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Кроватка для дочери Ким Кардашьян

Несколько часов назад стало известно, что в семье 37-летней Ким Кардашьян и 40-летнего Канье Уэста появился третий ребенок — девочка, которую родила суррогатная мать. До этого события у Ким было предостаточно времени, чтобы подготовиться к нему. Кардашьян регулярно подогревала интерес общественности к грядущим переменам в своей жизни и, конечно, обставляла комнату для нового члена семьи в доме. Последним занятием она настолько увлеклась, что потратила на покупку вещей для детской 550 тысяч долларов, чем вызвала недовольство Канье Уэста.

Лошадь-качалка за 137 тысяч долларов

Согласно информации Closer magazine, телезнаменитость приобрела за 137 тысяч долларов лошадь-качалку, инкрустированную кристаллами Swarovski, плюшевого медведя за 170 тысяч долларов и другие игрушки, считающиеся одними из самых дорогих в мире. Источники издания утверждают, что многие вещи, в том числе мебель и одежда для девочки, были куплены Ким в Италии. Для своей младшей дочери Кардашьян выбрала бархатную кроватку от Dolce Notte, колыбель с ручной росписью, шелковые принадлежности, стул — все это обошлось супруге рэпера в 40 тысяч долларов.

Игрушечный медведь за 170 тысяч долларов

Помимо игрушек, выпущенных в ограниченном количестве, Ким купила одежду из детской линейки Dolce & Gabbana. Глядя на траты жены, Канье Уэст попросил ее остановиться и сказал, что она потеряла контроль.

Сообщается, что в доме супружеской пары незадолго до рождения третьего ребенка появился персональный спа-салон, где Ким собирается отдыхать с детьми, а также студия для йоги и бассейн для младенца.

Золотая соска за 96 тысяч долларов

Источник: spletnik

фото: Closer magazine