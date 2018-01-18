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Несмотря на недопонимания, ссоры и месяцы молчания, Джей-Зи все же решил отметить рождение дочери Канье Уэста «скромным» подарком. Эксклюзивный браслет с бриллиантами от Lorraine Schwartz стоимостью 20 тысяч долларов для новорожденной был доставлен Ким Кардашьян прямиком из любимого всеми селебрити ювелирного бутика.

Близкий друг из окружения знаменитостей рассказал The Sun Online: «Бейонсе и Джей не могли пропустить это радостное событие, а потому уже отправили подарок. Они никак не могут дождаться встречи с малышкой. Теперь мы видим, что все четверо оставили обиды в прошлом и снова стали как одна семья. Остальное — вопрос времени…»

Напомним, что яблоком раздора между лучшими друзьями-рэперами стало ограбление Ким Кардашьян в октябре 2016 года. «Джей-Зи, ты полный отстой! И не спрашивай меня, как я чувствую себя после ограбления! Хочешь узнать, как я себя чувствую? Приходи ко мне домой!» — именно это фраза послужила началом крупной ссоры между «богами речитатива», 40-летним Канье Уэстом и 48-летним Джей-Зи. Разъяренный Уэст, узнав о нападении на его жену Ким в ее собственных апартаментах, не выдержал безразличия к произошедшему со стороны давнего друга и, как нельзя кстати, высказался прямо на концерте рэпера. 36-летняя Бейонсе, скорее всего, обрадовалась такому повороту событий, поскольку давно и открыто демонстрировала неприязнь к Ким Кардашьян из-за неоднозначной репутации последней.

Источник: JetSetter