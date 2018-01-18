Итоги-2017: читатели назвали свадьбу года

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Woman | 18 января 2018 года, 22:42

Закончим итоги года на позитиве - читатели выбрали лучшую свадьбу прошедшего года!

Первое место досталось Пиппе Миддлтон и Джеймсу Мэттьюз

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Второе место разделили два события и оба непосредственно связаны с кланом Пугачевой.

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Это венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина и свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой.

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Третье место забрала Сирена Уильямс и Алексис Оганян

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Последнее место досталось Сати Казановой и Стефано Тиоццо

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Фото: spletnik.ru

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