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Закончим итоги года на позитиве - читатели выбрали лучшую свадьбу прошедшего года!

Первое место досталось Пиппе Миддлтон и Джеймсу Мэттьюз

Второе место разделили два события и оба непосредственно связаны с кланом Пугачевой.

Это венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина и свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой.

Третье место забрала Сирена Уильямс и Алексис Оганян

Последнее место досталось Сати Казановой и Стефано Тиоццо

Фото: spletnik.ru