Итоги-2017: читатели назвали свадьбу года
Woman | 18 января 2018 года, 22:42
Закончим итоги года на позитиве - читатели выбрали лучшую свадьбу прошедшего года!
Первое место досталось Пиппе Миддлтон и Джеймсу Мэттьюз
Второе место разделили два события и оба непосредственно связаны с кланом Пугачевой.
Это венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина и свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой.
Третье место забрала Сирена Уильямс и Алексис Оганян
Последнее место досталось Сати Казановой и Стефано Тиоццо
Фото: spletnik.ru