В Сеть попали новые снимки подросшей дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера
32-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой прошлой весной. Она родила дочь Лею от актера Брэдли Купера (43). 6 января супермодель отметила свой день рождения и решила отпраздновать это событие рядом с океаном. Хотя Ирина не рассказала, куда именно отправилась, она регулярно делилась снимками в бикини в Instagram.
Сейчас Шейк вернулась в Лос-Анджелес. Известно, что свое свободное время модель уделяет дочери. Недавно она отправилась с малышкой на шопинг, где папарацци удалось сфотографировать молодую маму с подросшей Леей. 21 января девочке исполнится десять месяцев.
Ириан Шейк с дочерью Леей http://legion-media.ru
Шейк появилась в темно-синем костюме со «змеиным» принтом и грубых черных ботинках. Малышка Лея выглядела умилительно в светло-розовом кардигане и белых шортиках. Поклонники отметили, что девочка за последнее время подросла и все больше становится похожей на своего отца.
Ириан Шейк с дочерью Леей http://legion-media.ru
Источник: COSMOPOLITAN