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32-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой прошлой весной. Она родила дочь Лею от актера Брэдли Купера (43). 6 января супермодель отметила свой день рождения и решила отпраздновать это событие рядом с океаном. Хотя Ирина не рассказала, куда именно отправилась, она регулярно делилась снимками в бикини в Instagram.

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jan 13, 2018 at 1:57pm PST

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jan 14, 2018 at 9:00am PST

Сейчас Шейк вернулась в Лос-Анджелес. Известно, что свое свободное время модель уделяет дочери. Недавно она отправилась с малышкой на шопинг, где папарацци удалось сфотографировать молодую маму с подросшей Леей. 21 января девочке исполнится десять месяцев.

Ириан Шейк с дочерью Леей http://legion-media.ru

Шейк появилась в темно-синем костюме со «змеиным» принтом и грубых черных ботинках. Малышка Лея выглядела умилительно в светло-розовом кардигане и белых шортиках. Поклонники отметили, что девочка за последнее время подросла и все больше становится похожей на своего отца.

Ириан Шейк с дочерью Леей http://legion-media.ru

Источник: COSMOPOLITAN