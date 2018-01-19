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Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан и старшей дочерью Максимой

33-летний Марк Цукерберг сообщил в Instagram о важном событии в жизни своей семьи — старшая дочь основателя Facebook и его 32-летней жены Присциллы Чан стала ходить на занятия. Американский предприниматель опубликовал в соцсети фотографию, на которой вместе с супругой провожает двухлетнюю Максиму в детский сад.

A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck) on Jan 17, 2018 at 9:40am PST

Первый день в садике. Они растут так быстро, — прокомментировал снимок Марк.

Этот кадр стал первым фото, которым Цукерберг поделился в Instagram после длительного перерыва. В начале декабря 2017 года программист объявил фолловерам, что уходит в отпуск, чтобы уделить больше времени жене и детям. Напомним, летом прошлого года Цукерберг во второй раз стал отцом — Присцилла Чан родила вторую дочь. Родители назвали девочку Августой.

A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck) on Sep 3, 2017 at 3:03pm PDT

Марк Цукерберг с дочерью Августой

Источник: spletnik