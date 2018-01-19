2-летняя дочь Марка Цукерберга пошла в детский сад
Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан и старшей дочерью Максимой
33-летний Марк Цукерберг сообщил в Instagram о важном событии в жизни своей семьи — старшая дочь основателя Facebook и его 32-летней жены Присциллы Чан стала ходить на занятия. Американский предприниматель опубликовал в соцсети фотографию, на которой вместе с супругой провожает двухлетнюю Максиму в детский сад.
Первый день в садике. Они растут так быстро, — прокомментировал снимок Марк.
Этот кадр стал первым фото, которым Цукерберг поделился в Instagram после длительного перерыва. В начале декабря 2017 года программист объявил фолловерам, что уходит в отпуск, чтобы уделить больше времени жене и детям. Напомним, летом прошлого года Цукерберг во второй раз стал отцом — Присцилла Чан родила вторую дочь. Родители назвали девочку Августой.
Марк Цукерберг с дочерью Августой
Источник: spletnik