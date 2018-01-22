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фото: instagram.com/voice1tv

На Первом канале стартует пятый сезон проекта «Голос. Дети». Главный вопрос, который волнует поклонников передачи, — кто из звезд займет красные кресла наставников. Руководство шоу раскрыло секрет.

В новом сезоне судить детей будут Пелагея и Валерий Меладзе, у которых уже есть опыт работы в конкурсе. Компанию им составит рэпер Баста. Музыкант впервые будет принимать участие в проекте, где конкурсанты — дети. До этого он был членом жюри во взрослом конкурсе «Голос».

A post shared by #Голос6 (@voice1tv) on Jan 21, 2018 at 7:37am PST

Димы Билана, который занимал кресло наставника четыре сезона, в этот раз в составе судей не будет. Ведущими передачи станут Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце.

Первый канал принимал заявки на участие в проекте до ноября прошлого года. Всего пришло порядка семи тысяч заявок, но до «слепых прослушиваний» допущены только 123 человека. Съемки шоу начались после новогодних праздников.

Напомним, победительницей прошлого сезона передачи «Голос. Дети» стала Лиза Качурак из команды Димы Билана.

Источник: Cosmopolitan