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36-летняя Кейт Миддлтон готовится стать мамой в третий раз. Вместе с принцем Уильямом герцогиня воспитывает четырехлетнего принца Джорджа и двухлетнюю принцессу Шарлотту.

Кейт и Уильям не дают комментариев по поводу беременности. Однако источники, приближенные к королевской семье, информируют прессу о событиях из жизни герцогини. Так, недавно стало известно, что Миддлтон планирует родить третьего ребенка дома.

Джордж и Шарлотта появились на свет в лондонском госпитале Святой Марии.

«Кэтрин сообщила друзьям, что хочет родить в домашней обстановке. Она уже обсудила это с Уильямом, и он поддержал ее. Это значит, что они смогут избежать излишнего внимания прессы около больницы, как это было во время рождения Джорджа и Шарлотты», — цитирует инсайдера британское издание Express.

Отметим, королева Елизавета II также появилась на свет не в больнице, а в лондонской резиденции своего дедушки. К тому же принцы Уильям и Гарри родились в Букингемском дворце.

Источник: cosmopolitan