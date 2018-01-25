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О романе между футболистом «Севильи» Адилем Рами и Памелой Андерсон появились слухи еще в середине прошлого года. Несмотря на то, что парочка вместе уже около 6 месяцев, все это время возлюбленные проживали по отдельности в разных странах: он во Франции, она в Америке. Теперь же стало известно, что Андерсен перебралась к футболисту.

В Марсель Памела перевезла только ретривера Зузу и совсем небольшое количество личных вещей. Ее сыновья по-прежнему живут в США, но часто навещают мать. Парни знают футболиста довольно длительное время и одобряют его отношения с матерью. Официальный представитель Памелы, рассказал, что знаменитость в восторге от Франции и возвращаться в Лос-Анджелес не намерена.

Довольно долго знаменитости скрывали свои отношения. Отметим, что в первый раз парочку заметили в Ницце летом, когда они с друзьями ужинали в ресторане. Адиль не раз заявлял, что 18 лет разницы в возрасте с возлюбленной его совсем не смущает.

Источник: Plitkar