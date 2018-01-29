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2 марта в 19:00 на сцене Дома Конгрессов Олег Басилашвили представит премьеру моноспектакля «Размышления»

Русская литература от Пушкина до наших современников – за два часа! Мысли артиста о прошлом и будущем его страны, стихи и проза, песни, отрывки из спектаклей, – все это сплавилось в целостный моноспектакль «Размышления», задуманный, поставленный и исполненный Олегом Басилашвили.

Это будет настоящий бенефис выдающегося актера! Зрителям предоставляется уникальная возможность встретиться лицом к лицу с живой легендой советского и российского театра и кино.

В моноспектакле «Размышления» Олег Басилашвили поднимает вечные темы – свобода личности, человек и государство, совесть. Басилашвили выступал со своим спектаклем в разных городах и даже странах, но каждый раз он импровизирует и обыгрывает первоначальный замысел иначе. Неизменной остается лишь уютная атмосфера театрального вечера «для своих».

«Это будет доверительный разговор со зрителем о дне сегодняшнем, что есть наша жизнь, чему можно радоваться, а чему надо противостоять. С прозой и поэзией Пастернака, Бродского, Пушкина, Маяковского, Евтушенко, Жванецкого и многих других. Зрители могут смело обращаться ко мне с вопросами. Отвечу, если смогу», -- говорит Олег Валерианович.

За прожитые годы Олегу Басилашвили, как никому другому всегда удавалось совмещать активные съемки в кино, работу в театре БДТ им. Товстоногова и гражданскую позицию. Трудно даже выбрать, какую из его ролей можно назвать главной в его многосотенном киносписке: Бузыкин из «Осеннего марафона», Самохвалов из «Служебного романа», Рябинин из «Вокзала для двоих», Воланд из «Мастера и Маргариты»…

В свое время Эльдар Рязанов был так очарован талантом актера, что дал ему расписку снимать во всех своих картинах. Работать вместе получалось не всегда, но дружны они были до последнего.

При этом Олег Валерианович никогда не стоял в стороне от общественных процессов — в 90-х был депутатом, дружил с Анатолием Собчаком, потом поддерживал выдвижение политиков, которые казались ему перспективными, сейчас не боится высказываться по любому важному событию в стране.

У актера особо теплое отношение к Латвии, в которой он впервые побывал в 1945-м году, а впоследствии ратовал за ее самоопределение. Олег Басилашвили долго не был в Риге и заверил, что приедет с огромным удовольствием, чтобы встретиться с интеллигентной рижской публикой.

Билеты в кассах Biļešu Serviss и на www.bilesuserviss.lv.

Подробнее: www.artfront.lv

Олег Валерианович Басилашвили – народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер многих российских орденов, имеет огромное количество различных премий, доказывающих любовь публики к артисту.