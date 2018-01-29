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фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Несколько лет назад Анна Нетребко призналась, что врачи обнаружили у ее сына Тьяго легкую форму аутизма. Долгое время оперная певица переживала, что мальчик плохо говорит. Однако благодаря специалистам ребенок научился говорить не только на русском, но и на английском языке, и стал лучше контактировать с окружающими.

Знаменитость довольно редко рассказывает подписчикам в Инстаграме об успехах в развитии сына. На днях супруг артистки Юсиф Эйвазов сделал это за свою жену, сообщив, что Тьяго ходит в обычную общеобразовательную школу.

«Сейчас он часто улыбается, смеется, общается с окружающими. Всего несколько лет назад было невероятно сложно. Иногда я просто не понимал, почему он молчит или закатывает истерики. Сейчас это, к счастью, осталось в прошлом», — поделился Эйвазов в программе «2 Верник 2».

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 21, 2018 at 3:45 PST

Юсиф также добавил, что относится к Тьяго как к собственному сыну. Нетребко, которая также дала комментарий знаменитым братьям-близнецам, отметила, что ее сын стал более открытым и общительным после того, как у него появился отчим.

Источник: woman.ru