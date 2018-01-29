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25 января в Москве состоялась премьера фильма «Селфи» с Константином Хабенским в главной роли. Оценить новую работу актера приехали многие его знаменитые друзья и коллеги. Был среди них и Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой.

В этот вечер 29-летняя актриса появилась на красной дорожке в коротком платье и высоких сапогах. Известная поклонница зауженных брюк, трикотажных джемперов, подчеркивающих ее стройную фигуру, и обтягивающих платьев на этот раз отдала предпочтение непривычному для себя свободному фасону. И, конечно же, вызвала волну слухов и предположений.

«У Паулины платье для беременных?» — интересовались интернет-пользователи, посмотревшие фоторепортаж с премьеры картины.

Источник: woman.ru, kp.crimea