Woman |

Анна Курникова и Энрике Иглесиас о своих детях, дочери Люси и сыне Николасе, которые родились 16 декабря, прессе не рассказывают — за них это делают родственники. Так, мама, сестра и брат Энрике на днях поделились с испанским изданием Hola! подробностями о двойняшках.

Энрике невероятно счастлив! Дети — само совершенство, просто прекрасные, так быстро растут, — заявила Изабель Прейслер, мать Энрике.

И уже известно, на кого похожи двойняшки: Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, — рассказала журналистам сестра Иглесиаса, Тамара Фалько Прейслер.

Родители в детях, естественно, души не чают: Мой брат будет просто замечательным отцом, — уверен Хулио Иглесиас младший.

Энрике Иглесиас с сыном

Напомним, о детях 36-летняя Анна и 42-летний Энрике, которые вместе больше 15 лет, мечтали давно. Однако о беременности бывшей теннисистки никто и не догадывался, потому что эту новость пара решила держать в секрете.

В остальном все было, как обычно: Беременность протекала нормально, никакого постельного режима. Анне не приходилось особо прятаться — она просто жила обычной домашней жизнью, — сообщила Изабель.

My Sunshine Публикация от Anna Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Источник: spletnik