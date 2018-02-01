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Канье Уэст – не единственный дизайнер, который в этом году отказался от показа, ограничившись лукбуком. Сестры Малливи из марки Rodarte пошли тем же путем, пригласив примерить вещи из коллекции осень-зима 2018/2019 своих любимых муз, среди которых, конечно же, Кирстен Данст. Актриса сейчас находится в ожидании первенца, но приглашение приняла. И как же ей к лицу оказалось платье с нежными цветочными мотивами и трогательные цветы в волосах. Между тем идея пригласить в качестве модели будущую маму совсем не нова – так уже делали Карл Лагерфельд в 2014-м и Dolce & Gabbana в 2015-м.

Публикация от RODARTE (@rodarte) Янв 30, 2018 at 9:46 PST

Напомним, что Кирстен ждет ребенка от актера Джесси Племонса, с которым она познакомилась на съемках сериала «Фарго», где они играли колоритную семейную парочку. Пол малыша счастливые родители пока держат в секрете, как и дату свадьбы, которая сначала была запланирована на весну. «Я не из тех женщин, кто с детства мечтает о ребенке, – поделилась Кирстен в интервью Marie Claire. – Я даже не задумывалась об этом, пока у меня не появилась крестница. Как-то я уложила ее спать, а утром она спросила у своей мамы, а где же Кики. Я поняла, что она говорит обо мне, и сразу же захотела иметь свою такую же маленькую крошку».

Публикация от RODARTE (@rodarte) Янв 31, 2018 at 7:11 PST

Источник: SUN magazine