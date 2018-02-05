На свадьбе принца Гарри выступят Spice Girls
Woman | 5 февраля 2018 года, 08:51
Стало известно, что группа Spice Girls готовится к триумфальному воссоединению! Солистки коллектива собрались вместе, чтобы обсудить детали, а Виктория Бекхэм на радость поклонникам поделилась совместным снимком с коллегами в Instagram.
Теперь же британские СМИ сообщают, что первым выступлением станет концерт группы на праздновании свадьбы принца Гарри и Меган Маркл! Торжество запланировано уже на 19 мая и пройдет в Виндзорском замке. Известно что Меган — большая поклонница коллектива еще с юности. Судя по всему, выступление группы должно стать свадебным подарком для невесты.
Впрочем, пока никаких официальных комментариев на этот счет не поступало.
Источник: cosmopolitan