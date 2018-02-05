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Стало известно, что группа Spice Girls готовится к триумфальному воссоединению! Солистки коллектива собрались вместе, чтобы обсудить детали, а Виктория Бекхэм на радость поклонникам поделилась совместным снимком с коллегами в Instagram.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Feb 2, 2018 at 8:27am PST

Теперь же британские СМИ сообщают, что первым выступлением станет концерт группы на праздновании свадьбы принца Гарри и Меган Маркл! Торжество запланировано уже на 19 мая и пройдет в Виндзорском замке. Известно что Меган — большая поклонница коллектива еще с юности. Судя по всему, выступление группы должно стать свадебным подарком для невесты.

Впрочем, пока никаких официальных комментариев на этот счет не поступало.

Источник: cosmopolitan