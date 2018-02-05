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фото: https://www.instagram.com/kyliejenner

На протяжении последних 9 месяцев в Сети постоянно муссировались слухи о беременности 20-летней Кайли Дженнер. Сама девушка перестала появляться на публике и не выкладывала новые снимки в свой микроблог (что для нее нонсенс).

При этом Кайли никак не комментировала свое интересное положение — в отличие от старших сестер Хлое (которая тоже беременна) и Ким (воспользовавшейся услугами суррогатной матери).

Но вчера вечером Кайли наконец-то нарушила молчание — чтобы сообщить, что уже родила дочку.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 4, 2018 at 12:27pm PST

«Я хотела провести всю беременность вдали от чужих глаз, поскольку понимала, что малыш чувствует каждую мою эмоцию. 1 февраля моя чудесная девочка появилась на свет, и я бесконечно счастлива. Спасибо всем за понимание и поддержку», — написала мисс Дженнер в Instagram.

Фолловеры звезды реалити тут же заметили, что она не упомянула отца ребенка, рэпера Трэвиса Скотта, и забросали ее вопросами, не рассталась ли пара. Через пару часов Кайли ответила сразу всем, опубликовав очень трогательный видеоролик о своей беременности, на котором Трэвис постоянно находится рядом, обнимает и целует возлюбленную.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 4, 2018 at 12:29pm PST

Источник: passion