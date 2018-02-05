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Радиоведущая, ведущая мероприятий и завсегдатай светских праздников Наталья Олесик раскрывает для нас тайны своей косметички. Ну а мы что? Мы и рады!

Наталья Олесик радиоведущая

"В силу своих рабочих обязанностей, я отношусь к той категории людей, у которых вечернее платье и каблуки считаются рабочей одеждой. Когда ведешь мероприятия и вечеринки много лет, волей-неволей становишься как солдат: одеваешься-переодеваешься стремительно, и так же быстро красишься.

Если не брать в расчет ответственные праздники с переодеваниями и гримером, то мейкап у меня занимает 5-7 минут: база под тональный крем, тональник, румяна, тени, карандаш или подводка для глаз и помада.

Поэтому всегда в моей косметичке можно найти тональный крем, тени, которые можно нанести пальцами, кучу разных помад и блесков для губ и финальный аккорд - парфюм."

1. Intensive Skin Serum Foundation Bobbi Brown

Этот крем - настоящая находка. Для моей капризной и тонкой кожи, такой тональник подходит идеально. Помимо того, что он реально тонирует, долго держится и не скатывается в морщинках, он кожу подпитывает. В нем, помимо прочего, содержится модный ныне экстракт кордицепса и что-то там из бамбука.

2. Long-wear Cream Shadow Stick Bobbi Brown

Сделанные в виде карандаша, эти тени невероятно удобно наносить. Нарисовал где-то в области верхнего века, растушевал пальцем и счастлив! Требуется полторы минуты на все про все.

3. Long-wear Gel Eyeliner Bobbi Brown

Вы уже поняли, какой бренд я люблю больше всего. Да, это так, но для моей любви есть основания. Этот лайнер отлично показал себя в "полевых условиях". Отлично наносится, шикарно лежит. Только кисточку к нему нужно подобрать правильную.

4. Sublime Mascara Wycon

Итальянский бренд, магазин которого недавно открылся в Риге. По сравнению со многими марками, дешев, но разнообразен. Помимо прочего, я оценила у них тушь. Не осыпается! И кстати, для фриков у них есть разные цвета. У меня, например, синяя и зеленая...

5. Tom Ford Lip Color

В моей косметичке можно встретить самое странное соседство. К примеру, бюджетный бренд Wycon используется не менее активно, чем помада от Tom Ford, за которую вам придется выложить круглую сумму. Но она того стоит, честное слово! Особенно, если эта помада - красного цвета. В этом продукте хорошо все: от качества до дизайна, а еще она отлично поднимает настроение мое. И даже окружающих, если случайно размазать ее по лицу.