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facebook.com/vitalina.romanovskaya

В прошлом году 82-летний Армен Джигарханян и 39-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская со скандалом развелись. Народный артист обвинил бывшую супругу в воровстве и покушении на его жизнь. Актер уверяет, что женщина оставила его без жилья и денег, переписав его имущество на себя.

Цымбалюк-Романовская отрицает обвинения и надеется, что бывший муж к ней вернется. Также Виталина уверяет, что не давала согласия на развод, а в последний момент подала апелляцию, чтобы суд отменил расторжение брака.

facebook.com/vitalina.romanovskaya

Бывшая жена артиста решила собрать пресс-конференцию, чтобы вместе со своим адвокатом Ларисой Широковой прокомментировать скандальную историю с Джигарханяном. «Больше всего мне стыдно, что наша жизнь стала достоянием общественности. Я узнала случайно, что в Мировой суд было подано заявление. Армен Борисович не собирался со мной разводиться, мы планировали свою жизнь на годы вперед. Будем считать, что это его инициатива, хотя я уверена, что он это сделал под давлением третьих лиц», — заявила Виталина.

facebook.com/vitalina.romanovskaya

Цымбалюк-Романовская планирует не только оспаривать решение суда о разводе, но и подать иск против Джигарханяна из-за клеветы и ложных обвинений. «Статус Народного артиста используется, наверное, как способ манипуляции общественным мнением, мы больше не готовы обращать на него внимание. Мы готовы рассматривать Джигарханяна с позиции гражданина Российской Федерации, распространить на него все права и обязанности в рамках тех заявлений, которые он сделал публично, называя Виталину воровкой, мошенницей и так далее», — обратилась к журналистам Широкова.

«Более 11 исковых заявлений мы подадим на этой неделе. Они также касаются лиц, которые распространяли ложную информацию о Виталине. Сейчас мы пытаемся возбудить четыре уголовных дела в отношении людей, которые инициировали конфликтную ситуацию с целью вымогательства имущества и денежных средств у бывшей супруги Армена Борисовича», — добавила адвокат.

Источник: Cosmopolitan