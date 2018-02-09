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Британский телеведущий Пирс Морган заявил в программе Good Morning Britain, что единственная привлекательная женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер, сообщает Metro.

По словам Моргана, на всех других женщин из семьи, участвующей в телешоу «Семейство Кардашьян», он бы «второй раз не взглянул и в кройдонском ночном клубе» (то есть на вечеринке в самом заштатном пригородном заведении — прим. редакции портала «Лента.ру»).

Кендалл — единоутробная сестра телезвезды Ким Кардашьян. Кроме Ким, у Дженнер есть две единоутробных сестры — Кортни и Хлои — и брат Роб. Со стороны отца, Брюса Дженнера, после смены пола ставшего женщиной по имени Кейтлин, у Кендалл есть сестра Кайли.

В январе 2018 года американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон перевоплотилась в образ Ким Кардашьян, чтобы принять участие в рекламной кампании шестой коллекции бренда Yeezy, принадлежащего рэперу Канье Уэсту, супругу Кардашьян. Фотографии были опубликованы в Instagram с хештегом #KimClone.

Источник: Lenta