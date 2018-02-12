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19 мая весь мир прильнет к экранам, чтобы следить за ходом церемонии бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри. Детали свадебного образа невесты — одна из самых обсуждаемых тем. Придворный этикет (если Меган снова его не нарушит) обязывает ее выбрать наряд британского дизайнера. Вариантов у будущей принцессы в рамках такой традиции на самом деле не так много.

За последнее десятилетие члены королевской семьи делали выбор исключительно в пользу английских модельеров. Причем это касалось и платья, и аксессуаров. Так, Кейт Миддлтон выходила замуж в платье и туфлях Alexander McQueen, ее сестра Пиппа — в эксклюзивном наряде Giles, дополненном фатой руки британского шляпника Стивена Джонса, а Камилла Паркер-Боулз — в платье и пальто авторства английского дизайнерского дуэта Robinson Valentine, шляпке знаменитого ирдандца Филиппа Трейси и туфлях L.K. Bennett.

свадебное платье Кейт Миддлтон

Именно этот бренд, созданный Линдой Кристин Беннетт, любимый среди венценосных особ Англии. Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс часто выбирает обувь этой марки для светских раутов, а супруга Уильяма обожает одно из платьев бренда, которое надевала уже несколько раз. Другой любимчик герцогини Кембриджской — марка Jenny Packham, чьи элегантные вечерние наряды она выбирает для самых торжественных мероприятий.

свадьба сестры Кейт Миддлтон - Пиппы

Недавно эти два любимых бренда Кейт Миддлтон представили первую в истории обеих марок свадебную коллаборацию. В коллекцию L.K. Bennett х Jenny Packham, выполненную в стиле ар-деко, вошел 21 предмет. Это белоснежные босоножки, туфли и клатчи, украшенные кристаллами, кружевом, жемчужинами и вдохновленные стилем старого Голливуда 1930-х годов. Стоимость аксессуаров варьируется от 195 до 495 долларов.

Возможно, близкой подруге Меган Маркл, стилисту Джессике Малруни, которая сейчас следит за выходами невесты принца Гарри в свет, понравится коллекция, и будущая герцогиня Сассекская дополнит аксессуарами из нее свой свадебный образ.

Источник: msn Стиль Жизни