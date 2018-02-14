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фото: instagram.com/isinbaevayelena

Прекрасными новостями со своими подписчиками в Instagram поделилась Елена Исинбаева — 35-летняя двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом стала матерью во второй раз!

Доброе утро, друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи!

A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Jan 9, 2018 at 8:42am PST

Елена и ее супруг, метатель копья и член сборной России Никита Петинов, уже воспитывают дочь Еву, которую спортсменка родила 28 июня 2014 года.

Источник: spletnik