Елена Исинбаева стала мамой во второй раз
Woman | 14 февраля 2018 года, 10:45
фото: instagram.com/isinbaevayelena
Прекрасными новостями со своими подписчиками в Instagram поделилась Елена Исинбаева — 35-летняя двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом стала матерью во второй раз!
Доброе утро, друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи!
Елена и ее супруг, метатель копья и член сборной России Никита Петинов, уже воспитывают дочь Еву, которую спортсменка родила 28 июня 2014 года.
Источник: spletnik