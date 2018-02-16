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Хотелось бы верить, что это всего лишь слухи, но это действительно так: представитель пары сделал официальное заявление, в котором говорится, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру приняли решение разойтись после двух с половиной лет брака.

Чтобы избежать дальнейших спекуляций, мы решили сами объявить о расставании. Это решение было полностью обоюдным и спокойным, мы приняли его еще в конце прошлого года. Мы решили пойти разными путями, но мы остаемся друзьями, которые обожают и уважают друг друга. И что бы ни писали о нас в газетах после этого заявления, все, что не исходит от нас напрямую, – всего лишь слухи, – говорится в официальном заявлении пары.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру познакомились на съемках фильма "Жажда странствий" в 2011 году и уже спустя 15 месяцев объявили о помолвке. Однако свадьбу поклонникам пары пришлось ждать долго: в ночь с 5 на 6 августа 2015 года они тайно поженились в их собственном доме в Лос-Анджелесе.

Источник: HELLO! Россия