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Последние две недели в преддверии самой ожидаемой премии в области кино «Оскар» традиционно самые активные и волнительные. Параллельно с Берлинале и за сутки до старта британской премии BAFTA в Лос-Анджелесе состоялась церемонии вручения наград Американского общества кинооператоров ACS Awards. Главной звездой вечера стала Анджелина Джоли, которая получила очередную статуэтку за свою новую режиссёрскую работу «Сначала они убили моего отца».

На красной дорожке церемонии актриса блистала в роскошном полупрозрачном платье Elie Saab из тонкого шифона, декорированном изысканным кружевом. В наряде от ливанского кутюрье Анджелина затмила всех гостей вечера, в очередной раз подтвердив статус красивейший женщины современности и заслужив всеобщее одобрение со стороны модной общественности.

Волосы актрисы были уложены крупными локонами, а в макияже основной акцент сделан на глаза при помощи фирменных стрелок в технике cat eye. Безупречный сияющий тон и полупрозрачный блеск для губ стали финальным штрихом в этом во всех отношениях удачном образе 42-летней знаменитости.

Источник: ELLE