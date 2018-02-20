Woman |

Недавно Кейт Мосс провела детокс, вследствие которого перестала пить, употреблять нездоровую пищу и занялась спортом. Но вот от такой вредной привычки, как курение, модель так и не избавилась.

А на днях она решила покататься со своей 15-летней дочерью Лилой Грейс на Mercedes 280 SE. Так, во время езды за рулем присутствие дочери не помешало Кейт еще и покуривать сигарету.

Однако стражи порядка быстро пресекли эту деятельность и оштрафовали Кейт Мосс на 50 фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что дочь Кейт Мосс активно идет по стопам матери и не раз уже участвовала в модных показах, а в том году и вовсе блеснула на обложке Vouge и стала лицом кампейна Braid Bar вместе с дочкой рок-музыканта Мика Джонса — Стеллой.

К слову, поговаривают, что стремление актрисы вести здоровый образ жизни вызвано ее желанием вновь стать мамой, а ее 30-летний бойфренд Николай фон Бисмарк отрицательно относится к пагубным привычкам своей возлюбленной.

A post shared by Kate Moss Latest ️ (@katemosslatest) on Jul 5, 2017 at 10:34am PDT

Источник: hochu.ua