Кейт Мосс оштрафовали за нарушение закона
Недавно Кейт Мосс провела детокс, вследствие которого перестала пить, употреблять нездоровую пищу и занялась спортом. Но вот от такой вредной привычки, как курение, модель так и не избавилась.
А на днях она решила покататься со своей 15-летней дочерью Лилой Грейс на Mercedes 280 SE. Так, во время езды за рулем присутствие дочери не помешало Кейт еще и покуривать сигарету.
Однако стражи порядка быстро пресекли эту деятельность и оштрафовали Кейт Мосс на 50 фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что дочь Кейт Мосс активно идет по стопам матери и не раз уже участвовала в модных показах, а в том году и вовсе блеснула на обложке Vouge и стала лицом кампейна Braid Bar вместе с дочкой рок-музыканта Мика Джонса — Стеллой.
К слову, поговаривают, что стремление актрисы вести здоровый образ жизни вызвано ее желанием вновь стать мамой, а ее 30-летний бойфренд Николай фон Бисмарк отрицательно относится к пагубным привычкам своей возлюбленной.
Источник: hochu.ua