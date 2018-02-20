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фото: https://www.instagram.com/victoriabonyа

38-летней Виктории Боне в свое время тоже пришлось иметь дело с Харви Вайнштейном, которого в октябре 2017 года обвинили в сексуальных домогательствах. На днях звезда Инстаграма призналась, что ей, как и многим женщинам в Голливуде, приходилось получать непристойные предложения от авторитетного кинопродюсера.

«Я тоже его встретила. Когда я была в Лос-Анджелесе, он буквально накинулся на меня», — сообщила телеведущая паблику Super.ru.

Также Виктория объяснила, почему пришла в вызывающем мини-платье, расшитом пайтками, на церемонию вручения премии BAFTA в Лондоне. По словам знаменитости, она уже устала от мрачного дресс-кода, который продвигает движение против харассмента Time's Up.

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Feb 19, 2018 at 12:07pm PST

Боня надеется, что эта акция скоро закончится, ведь ей неприятно видеть на мероприятиях подобного уровня женщин в однотипных нарядах. «Как будто на поминки собрались», — заключила российская знаменитость. Чтобы хоть как-то разбавить черную цветовую гамму, Виктория Боня надела серебристое платье.

Источник: WOMAN.ru