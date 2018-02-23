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Еще несколько лет назад Дженнифер Лоуренс практически наверняка отказалась бы от провокационной роли наподобие той, что сыграла в новом шпионском триллере "Красный воробей" – но не теперь: в интервью по случаю грядущей премьеры фильма Лоуренс призналась, что больше не боится сниматься в откровенных сценах.

В "Красном воробье" Дженнифер сыграла русскую шпионку – и для этой роли актрисе пришлось обнажаться перед камерой. "У меня больше нет того страха, той неуверенности, что я испытывала во время съемок таких сцен в прошлом", – рассказала Лоуренс в интервью Entertainment Tonight.

Как призналась актриса, необходимость обнажаться на экране больше не заставляет ее отказываться от интересных ролей. При этом свою первую по-настоящему "сложную", интимную сцену в кино Дженнифер сыграла не так уж давно – в фильме "Пассажиры" с Крисом Прэттом (картина вышла в прокат в конце 2016 года). Тогда, чтобы снять эту сцену, Лоуренс пришлось употребить спиртное – "для храбрости". Теперь же, как утверждает Дженнифер, она не испытывает никакой неловкости, раздеваясь перед камерой:

"Благодаря людям, с которыми я работаю, в какой-то момент я почувствовала себя настолько комфортно, что уже всем остальным становится некомфортно. Я, например, могу отказаться от халата, потому что мне жарко – а люди вокруг говорят что-то вроде "ей нужно прикрыться", – делится звезда.

Напомним, Дженнифер Лоуренс подтвердила, что они с Дарреном Аронофски больше не пара.

Источник: СЕГОДНЯ