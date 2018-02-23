Экс-солистка "Ленинграда" поздравила мужчин с 23 февраля "голым" фото
Woman | 23 февраля 2018 года, 19:21
Юлия Коган призналась в любви всем мужчинам в своем Instagram-аккаунте. Так бывшая солистка группы «Ленинград» поздравила представителей прекрасного пола с Днем защитника отечества.Также певица отметила, что без мужчин женщинам было бы «грустно». Чтобы довершить свое поздравление, Юлия Коган сопроводила запись «голым» фото. На снимке исполнительница запечатлена топлес, а ее груди прикрывают некие накладки с символикой праздника, похожие по внешнему виду на печенье.
С момента публикации пост собрал более тысячи лайков. Пользователям понравилось поздравление, хотя не обошлось и без критиков, которым снимок показался слишком откровенным.
Источник: VladTime