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Юлия Коган призналась в любви всем мужчинам в своем Instagram-аккаунте. Так бывшая солистка группы «Ленинград» поздравила представителей прекрасного пола с Днем защитника отечества.Также певица отметила, что без мужчин женщинам было бы «грустно». Чтобы довершить свое поздравление, Юлия Коган сопроводила запись «голым» фото. На снимке исполнительница запечатлена топлес, а ее груди прикрывают некие накладки с символикой праздника, похожие по внешнему виду на печенье.

Публикация от Юлия Коган (@yuliakogan) Фев 23, 2018 в 2:08 PST

С момента публикации пост собрал более тысячи лайков. Пользователям понравилось поздравление, хотя не обошлось и без критиков, которым снимок показался слишком откровенным.

Источник: VladTime