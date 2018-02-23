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Не взирая на то, что голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе, им удалось научиться разделять личную и деловую сферы. С недавних пор звезды приступили к выпуску оливкового масла, созданного на территории их замка-особняка Chateau Miraval во Франции под брендом Miraval.

Стоимость продукта составляет 30 долларов за бутылку.

«Miraval — инвестиция для их семьи и их детей. У нас есть долгосрочные проекты, и недавно мы выпустили новую партию вина, разлитую в бутылки с нашими именами. Мы также выпустили 10 000 бутылок оливкового масла, которое уже можно купить», — рассказал Перрин в интервью Agence France Presse.

Управляющий поместья сообщил, что экс-супруги решили объединить свои усилия для будущего детей.

Источник: ВЕРОЯТНО