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фото: Instagram

Уроженка Тюмени модель Алена Водонаева рекламирует в социальной сети Instagram «игру для взрослых» InstaBlogger, которая запрещена в Бразилии и ОАЭ. В симуляторе геймеры могут накормить королеву подиума бананами, одеть или раздеть в зависимости от желания.

Приложение рекомендуют пользоваться исключительно в наушниках. 26 февраля игру можно заказать предварительно. Официальный выход софта планируется на 8 марта. Разрешается воспользоваться InstaBlogger лицам, достигшим 17-летнего возраста. Водонаева обещает, что купившие данную игру не пожалеют о потраченных деньгах. Юзеры упадут с кресел от смеха, при просмотре приложения. В связи с этим Водонаева рекомендует находиться в помещениях с коврами и отапливаемыми полами. Геймеры услышат оригинальную озвучку от модели.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Фев 26, 2018 в 5:45 PST

Пользователи активно комментируют данную публикацию. Подписчики интересуются, почему играть можно только по достижении 17 лет. Владельцы iOS должны приобретать InstaBlogger AppStore. Игра автоматически скачается на телефон 8 марта. Владельцы аппаратов на ОС Android купят симулятор в Google Play Store.

Источник: Vlad Time