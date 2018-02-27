Алена Водонаева выпустила "игру для взрослых" с собой в главной роли
фото: Instagram
Уроженка Тюмени модель Алена Водонаева рекламирует в социальной сети Instagram «игру для взрослых» InstaBlogger, которая запрещена в Бразилии и ОАЭ. В симуляторе геймеры могут накормить королеву подиума бананами, одеть или раздеть в зависимости от желания.
Приложение рекомендуют пользоваться исключительно в наушниках. 26 февраля игру можно заказать предварительно. Официальный выход софта планируется на 8 марта. Разрешается воспользоваться InstaBlogger лицам, достигшим 17-летнего возраста. Водонаева обещает, что купившие данную игру не пожалеют о потраченных деньгах. Юзеры упадут с кресел от смеха, при просмотре приложения. В связи с этим Водонаева рекомендует находиться в помещениях с коврами и отапливаемыми полами. Геймеры услышат оригинальную озвучку от модели.
Пользователи активно комментируют данную публикацию. Подписчики интересуются, почему играть можно только по достижении 17 лет. Владельцы iOS должны приобретать InstaBlogger AppStore. Игра автоматически скачается на телефон 8 марта. Владельцы аппаратов на ОС Android купят симулятор в Google Play Store.
Источник: Vlad Time