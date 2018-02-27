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20 февраля стало известно, что 56-летняя Екатерина Андреева перестала вести ежедневную вечернюю программу «Время» на Первом канале. Ее место занял заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов.

Получив долгожданный длительный отпуск, Екатерина отправилась на отдых. Телеведущая выбрала Мальдивы. «Я ждала этого целый год! Это море, это солнце, это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна!» — поделилась Андреева с подписчиками.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 25, 2018 в 10:17 PST

Фотографиями в бикини, в отличие от других знаменитостей, Андреева пока не делится, зато выкладывает видео, на которых видно, как она проводит время.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 26, 2018 в 1:19 PST

Напомним, Андреева вела передачу «Время» с 1997 года и, по ее словам, планирует вернуться в эфир. Правда, в будние дни ее будут видеть только зрители регионов Дальнего Востока и Сибири. А жителям центральной России транслировать выпуски с Андреевой будут в выходные.

«Мое время закончиться не может: от Волги и до Енисея я веду „Время на всю страну“. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», — прокомментировала ситуацию телеведущая.

Источник: COSMO.ru