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25 февраля российская сборная по хоккею впервые выиграла золото на Олимпийских играх, и в Сети тут же начали обсуждать, останется ли у руля ее тренер Олег Знарок. Сам мастер спорта утверждает, что устал, и окончательного ответа пока не дает.

Пока Олег Валерьевич размышляет, продолжать ли ему тренерскую карьеру, болельщики, среди которых большинство — представители сильного пола, обратили свое внимание на его 24-летнюю дочь.

Публикация от Alisa Znarok (@alisaznarok) Май 24, 2016 в 12:19 PDT

Алиса Знарок — профессиональная модель, успевшая попробовать себя в роли телеведущей на канале «Матч ТВ».

Она была среди тех, кто первым поздравил Олега Валерьевича с победой. В своем Инстаграме девушка опубликовала пост с трогательной подписью: «Па, ты лучший!».

Публикация от Alisa Znarok (@alisaznarok) Фев 25, 2018 в 7:18 PST

Интернет-пользователи уверены, что Алиса добьется больших успехов на модельном поприще: «Красивая. Нет этих сделанных лиц, губ, волос. Настоящая. Со своей изюминкой!», «Очень красивая девушка!», «Прелесть! Красивая девочка».

Публикация от Alisa Znarok (@alisaznarok) Дек 26, 2015 в 6:05 PST

Источник: Woman.ru