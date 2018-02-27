В Сети обсуждают внешность дочери Олега Знарка (2)

фото

Woman | 27 февраля 2018 года, 17:25

25 февраля российская сборная по хоккею впервые выиграла золото на Олимпийских играх, и в Сети тут же начали обсуждать, останется ли у руля ее тренер Олег Знарок. Сам мастер спорта утверждает, что устал, и окончательного ответа пока не дает.

Пока Олег Валерьевич размышляет, продолжать ли ему тренерскую карьеру, болельщики, среди которых большинство — представители сильного пола, обратили свое внимание на его 24-летнюю дочь.

Алиса Знарок — профессиональная модель, успевшая попробовать себя в роли телеведущей на канале «Матч ТВ».

Она была среди тех, кто первым поздравил Олега Валерьевича с победой. В своем Инстаграме девушка опубликовала пост с трогательной подписью: «Па, ты лучший!».

Интернет-пользователи уверены, что Алиса добьется больших успехов на модельном поприще: «Красивая. Нет этих сделанных лиц, губ, волос. Настоящая. Со своей изюминкой!», «Очень красивая девушка!», «Прелесть! Красивая девочка».

Источник: Woman.ru

Комментарии 2
Страдаю46 минут назад
Если б у меня такая дочка была! А то моя ужосс...
3
Ответить
wrang7 минут назад
Крепись.Ты же мужчина. Должен знать-не красивых дочерей больше)))
Ответить